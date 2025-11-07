DAX23.568 -0,7%Est505.573 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.694 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,66 +0,1%Gold3.989 +0,3%
LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit Kurseinbußen

07.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 17,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
17,00 EUR -0,08 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 17,02 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 16,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 530.799 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 99,35 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,74 EUR am 07.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,65 Prozent.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2024 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,097 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,83 EUR für die LANXESS-Aktie aus.

LANXESS gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2025 0,555 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
11:31LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:31LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

