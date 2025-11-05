DAX 23.995 -0,2%ESt50 5.650 -0,3%MSCI World 4.363 +0,1%Top 10 Crypto 13,99 -2,6%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.523 -1,0%Euro 1,1512 +0,2%Öl 63,45 -0,2%Gold 4.012 +0,8%
LANXESS Aktie

Marktkap. 1,66 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis habe leicht über seiner Schätzung, aber knapp unter dem Konsens gelegen, schrieb Chris Counihan am Donnerstagmorgen. Alle operativen Bereiche des Chemiekonzerns hätten allerdings etwas enttäuscht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

