LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagvormittag im Plus

07.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von LANXESS konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 17,12 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 17,12 EUR zu. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.890 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 49,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 1,99 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,097 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,47 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,68 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. EUR.

Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Am 17.03.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 0,555 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

