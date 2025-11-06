LANXESS Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagvormittag aus LANXESS

So bewegt sich LANXESS

Die Aktie von LANXESS gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,8 Prozent auf 18,10 EUR.

Die LANXESS-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,8 Prozent auf 18,10 EUR abwärts. In der Spitze büßte die LANXESS-Aktie bis auf 17,92 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 242.414 LANXESS-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,92 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 1,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,097 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die LANXESS-Aktie im Durchschnitt mit 21,90 EUR.

Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umsetzen können.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren. Am 17.03.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,19 EUR je LANXESS-Aktie.

