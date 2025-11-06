DAX24.024 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,96 -2,8%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1515 +0,2%Öl63,89 +0,5%Gold4.010 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
GEA-Analyse: Buy-Bewertung für GEA-Aktie von UBS AG GEA-Analyse: Buy-Bewertung für GEA-Aktie von UBS AG
Zalando-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy Zalando-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Kurs der LANXESS

LANXESS Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus LANXESS

06.11.25 12:04 Uhr
LANXESS Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus LANXESS

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 11,7 Prozent im Minus bei 17,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
16,83 EUR -2,62 EUR -13,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 11,7 Prozent im Minus bei 17,15 EUR. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,05 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 1.171.551 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 97,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 0,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,097 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 21,90 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 14.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 1,19 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Analysten sehen bei LANXESS-Aktie Potenzial

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
11:11LANXESS BuyWarburg Research
11:06LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:46LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:11LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:06LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:46LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen