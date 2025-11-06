LANXESS Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus LANXESS

Kurs der LANXESS

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 11,7 Prozent im Minus bei 17,15 EUR.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 11,7 Prozent im Minus bei 17,15 EUR. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,05 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 1.171.551 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 97,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 0,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,097 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 21,90 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 14.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 1,19 EUR im Jahr 2026 aus.

