LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Nachmittag fester

So bewegt sich LANXESS

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 19,37 EUR.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 19,37 EUR. Kurzfristig markierte die LANXESS-Aktie bei 19,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 234.371 LANXESS-Aktien.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 42,91 Prozent niedriger. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,097 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,90 EUR.

LANXESS gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 vorlegen. LANXESS dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

