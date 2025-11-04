LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 19,47 EUR nach.
Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 19,47 EUR. Im Tief verlor die LANXESS-Aktie bis auf 19,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 249.990 Stück.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,27 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2025 auf bis zu 19,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,097 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die LANXESS-Aktie bei 21,90 EUR.
LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1,47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,68 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass LANXESS ein EPS in Höhe von 1,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|30.09.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|24.09.2025
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|15.09.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
