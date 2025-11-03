DAX24.162 +0,9%Est505.683 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.801 +0,3%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,52 -0,9%Gold4.008 +0,2%
LANXESS im Fokus

LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

03.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von LANXESS gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 20,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
20,76 EUR 0,28 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 20,24 EUR. Die LANXESS-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,12 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,54 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 264.070 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2025 bei 19,67 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 2,82 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,097 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,90 EUR für die LANXESS-Aktie.

Am 14.08.2025 äußerte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass LANXESS ein EPS in Höhe von 1,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

