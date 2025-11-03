LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

LANXESS im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 20,24 EUR.

Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 20,24 EUR. Die LANXESS-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,12 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,54 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 264.070 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2025 bei 19,67 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 2,82 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,097 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,90 EUR für die LANXESS-Aktie.

Am 14.08.2025 äußerte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass LANXESS ein EPS in Höhe von 1,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

