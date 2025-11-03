DAX24.233 +1,2%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.006 +0,1%
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
IREN-Aktie beflügelt: Microsoft investiert Milliarden
Notierung im Fokus

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

03.11.25 12:05 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
20,76 EUR 0,28 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der LANXESS-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 20,62 EUR. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 20,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 146.525 LANXESS-Aktien.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,55 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,61 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,097 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,90 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 14.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 1,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen