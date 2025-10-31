LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagnachmittag mit Abschlägen

LANXESS im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 20,70 EUR abwärts.

Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 20,70 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 20,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 234.654 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 19,67 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 4,98 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,097 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die LANXESS-Aktie bei 21,90 EUR.

Am 14.08.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,19 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,63 Prozent zurück. Hier wurden 1,47 Mrd. EUR gegenüber 1,68 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je LANXESS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,19 EUR fest.

