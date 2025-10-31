DAX24.007 -0,5%Est505.681 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,68 -0,1%Gold4.001 -0,9%
Kursentwicklung im Fokus

LANXESS Aktie News: Anleger greifen bei LANXESS am Vormittag zu

31.10.25 09:22 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 20,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
20,58 EUR -0,22 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 20,92 EUR nach oben. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 20,96 EUR. Bei 20,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 9.069 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 19,67 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,98 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,097 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,90 EUR an.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 1,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
