LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 20,98 EUR.

Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 20,98 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,88 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,08 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 69.860 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2025 bei 19,67 EUR. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 6,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,097 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,90 EUR je LANXESS-Aktie an.

Am 14.08.2025 lud LANXESS zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,52 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umgesetzt.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 1,19 EUR je Aktie aus.

