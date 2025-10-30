LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Donnerstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von LANXESS gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 21,08 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 21,08 EUR nach oben. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 21,18 EUR. Bei 21,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.951 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 60,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2025 bei 19,67 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,69 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,097 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,90 EUR je LANXESS-Aktie aus.

Am 14.08.2025 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten taxieren den LANXESS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,19 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: LANXESS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht