LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 21,34 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere um 09:07 Uhr 1,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die LANXESS-Aktie sogar auf 21,36 EUR. Bei 21,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.148 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 37,11 Prozent niedriger. Am 14.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 19,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 7,83 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,90 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,19 EUR je Aktie generiert. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,19 EUR je LANXESS-Aktie.

