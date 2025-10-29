LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die LANXESS-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 21,16 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 21,16 EUR. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 21,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,12 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.891 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 37,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,67 EUR fiel das Papier am 14.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 7,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,097 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,90 EUR an.

Am 14.08.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,19 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

