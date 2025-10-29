ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar bleibe die Geschäftsentwicklung herausfordernd, allerdings gewinne die Transformationsstrategie an Dynamik./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
