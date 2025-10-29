DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -0,2%Nas23.949 +0,5%Bitcoin96.032 -0,9%Euro1,1640 -0,1%Öl65,06 +0,9%Gold3.996 +1,4%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen'

29.10.25 17:34 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar bleibe die Geschäftsentwicklung herausfordernd, allerdings gewinne die Transformationsstrategie an Dynamik./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
17:06BASF KaufenDZ BANK
11:41BASF NeutralUBS AG
11:06BASF HoldWarburg Research
09:31BASF HoldJefferies & Company Inc.
09:26BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17:06BASF KaufenDZ BANK
09:26BASF OutperformBernstein Research
17.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF KaufenDZ BANK
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:41BASF NeutralUBS AG
11:06BASF HoldWarburg Research
09:31BASF HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
10.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:21BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

