LANXESS Aktie

21,04 EUR -0,42 EUR -1,96 %
STU
Marktkap. 1,84 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LANXESS Hold

08:06 Uhr
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
21,04 EUR -0,42 EUR -1,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Andres Castanos-Mollor schraubte in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für 2026 deutlich nach unten. Nach dem wohl schleppenden laufenden Jahr gebe es trotz der deutschen Milliarden-Investitionen in die Konjunktur keine Hinweise auf eine Trendwende bei der Nachfrage 2026. Zudem könnte der Chemiekonzern aus dem für 2026 angekündigten, möglichen Verkauf seines Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Envalior erst 2028 Einnahmen generieren, erinnerte der Experte an eine Vereinbarung aus dem September mit dem Lanxess-Partner, eine Beteiligungsgesellschaft von Advent./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS Hold

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,64 €		 Abst. Kursziel*:
1,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,56%
Analyst Name:
Andres Castanos-Mollor 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:06 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 LANXESS Buy Warburg Research
30.09.25 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
26.09.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net Analysen vor Bilanz Erste Schätzungen: LANXESS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Erste Schätzungen: LANXESS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Nachmittag tiefer
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagmittag mit Abschlägen
finanzen.net MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag mit KursVerlusten
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: LANXESS Aktiengesellschaft: LANXESS exercises right to offer for the sale of its shares in Envalior in 2026
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
