LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 21,10 EUR ab.

Um 11:45 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 21,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die LANXESS-Aktie bis auf 20,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.434 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 60,81 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2025 auf bis zu 19,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,097 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,33 EUR für die LANXESS-Aktie.

Am 14.08.2025 lud LANXESS zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2025 0,561 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

