LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag nahezu unbewegt

Die Aktie von LANXESS zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die LANXESS-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,06 EUR.

Die LANXESS-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 21,06 EUR. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,18 EUR. In der Spitze büßte die LANXESS-Aktie bis auf 20,90 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 21,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.907 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,11 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 7,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,90 EUR an.

LANXESS gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

