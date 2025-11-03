LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von LANXESS. Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 20,42 EUR.

Die LANXESS-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 20,42 EUR. In der Spitze büßte die LANXESS-Aktie bis auf 20,40 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.673 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 39,82 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,67 EUR am 14.10.2025. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 3,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,097 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,90 EUR für die LANXESS-Aktie.

Am 14.08.2025 lud LANXESS zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,68 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,19 EUR je LANXESS-Aktie.

