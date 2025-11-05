LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 19,17 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 19,17 EUR. Im Tief verlor die LANXESS-Aktie bis auf 18,91 EUR. Mit einem Wert von 19,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 40.259 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Gewinne von 77,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 18,91 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 1,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2024 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,097 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,90 EUR an.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 17.03.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2026 1,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Analysten sehen bei LANXESS-Aktie Potenzial

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht