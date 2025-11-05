DAX23.816 -0,6%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,40 +0,1%Gold3.965 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Kursentwicklung

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochmittag nahezu unverändert

05.11.25 12:04 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 19,26 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
19,13 EUR -0,37 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der LANXESS-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 19,26 EUR. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 19,38 EUR. Im Tief verlor die LANXESS-Aktie bis auf 18,91 EUR. Mit einem Wert von 19,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 130.140 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,91 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 1,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,90 EUR für die LANXESS-Aktie.

LANXESS gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,19 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,63 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von LANXESS.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,19 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Analysten sehen bei LANXESS-Aktie Potenzial

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen