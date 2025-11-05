LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 19,26 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der LANXESS-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 19,26 EUR. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 19,38 EUR. Im Tief verlor die LANXESS-Aktie bis auf 18,91 EUR. Mit einem Wert von 19,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 130.140 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,91 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 1,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,90 EUR für die LANXESS-Aktie.

LANXESS gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,19 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,63 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von LANXESS.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,19 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

