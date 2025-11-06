LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Das Papier von LANXESS befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 11,7 Prozent auf 17,16 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 11,7 Prozent auf 17,16 EUR. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,78 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.895.329 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,73 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 16,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,21 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 21,47 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 14.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je LANXESS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,19 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

