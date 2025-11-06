DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.045 -1,9%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1540 +0,4%Öl63,01 -0,9%Gold3.981 ±0,0%
Studienergebnisse

Bayer-Aktie gibt dennoch ab: Finerenon zeigt vielversprechende Phase-3-Ergebnisse

06.11.25 15:49 Uhr
Bayer-Aktie fällt dennoch: Fortschritte bei Diabetes- und Nierenmedikament - Durchbruch in Sicht? | finanzen.net

Bayers Medikament Finerenon (Marke: Kerendia) hat dem DAX-Konzern zufolge in einer Phase-3-Studie ermutigende Studienergebnisse bei der Behandlung von Diabetes und chronischer Nierenerkrankung bei Erwachsenen erzielt.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Bayer
26,43 EUR 0,03 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie Bayer mitteilte, hat Finerenon in der zulassungsrelevanten Fine-One-Studie das Albumin-Kreatinin-Verhältnis im Urin (UACR) über einen Zeitraum von sechs Monaten im Vergleich zu Placebo um 25 Prozent gegenüber dem Ausgangswert gesenkt. Diese aktuellen Daten seien auf der Kidney Week 2025 der American Society of Nephrology (ASN) in Houston von Hiddo Lambers Heerspink, Professor für klinische Studien und personalisierte Medizin am Universitätsklinikum Groningen, Niederlande, und Vorsitzender des Lenkungsausschusses der Studie, vorgestellt worden.

"Durch die signifikante Senkung des UACR - einem wichtigen Marker für kardiovaskuläre Risiken und Nierenschäden - hat Finerenon das Potenzial, eine wichtige Ergänzung in der Behandlung von Patienten mit Typ-1-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung zu werden", sagte Janet McGill, Professorin für Medizin in der Abteilung für Endokrinologie, Stoffwechsel und Lipidforschung an der Washington University School of Medicine in St. Louis und Co-Vorsitzende des Lenkungsausschusses der Studie.

Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,34 Prozent tiefer bei 26,34 Euro.

DOW JONES

