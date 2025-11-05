Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 26,49 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,0 Prozent auf 26,49 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 26,45 EUR. Bei 26,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 272.835 Stück.

Bei 29,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 30,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,81 EUR.

Am 06.08.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,63 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Am 10.11.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

