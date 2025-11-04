Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 26,23 EUR abwärts.

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 26,23 EUR. Bei 26,22 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 57.759 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 14,13 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 42,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,81 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Aktie aus.

