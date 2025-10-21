DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.388 -0,8%Top 10 Crypto 14,77 -3,9%Nas 23.629 -1,4%Bitcoin 92.399 -2,6%Euro 1,1563 -0,4%Öl 64,86 -0,1%Gold 4.024 +2,0%
Bayer Aktie

Marktkap. 27,08 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates Washington die Entscheidung des Berufungsgerichts im Fall Erickson wegen Schäden durch die Chemikalie PCB im Sky Valley Education Centre (SVEC) teilweise aufgehoben habe, sei leicht negativ, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,86 €		 Abst. Kursziel*:
-6,94%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,75%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

