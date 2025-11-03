Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit KursVerlusten

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 26,78 EUR ab.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 26,78 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 26,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.298 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,93 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 31,36 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,81 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,14 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 12.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

