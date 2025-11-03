Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 26,78 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 26,78 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 26,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.298 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,93 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 31,36 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,81 EUR für die Bayer-Aktie aus.
Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,14 Mrd. EUR eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 12.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
Bayer-Aktie freundlich: Nach Niederlage im Fall Erickson werden weitere rechtliche Schritte geprüft
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren
Bayer-Aktie dennoch im Minus: Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant in den USA
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen