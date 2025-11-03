DAX24.161 +0,9%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1518 -0,2%Öl64,79 -0,4%Gold3.999 -0,1%
Bayer im Fokus

03.11.25 09:22 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 26,78 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
26,95 EUR 0,06 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 26,78 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 26,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.298 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,93 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 31,36 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,81 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,14 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 12.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie freundlich: Nach Niederlage im Fall Erickson werden weitere rechtliche Schritte geprüft

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren

Bayer-Aktie dennoch im Minus: Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant in den USA

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

