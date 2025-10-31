Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 27,00 EUR zu.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 27,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 27,00 EUR. Bei 27,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 451.391 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 9,81 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,81 EUR je Bayer-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 10,74 Mrd. EUR, gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,63 Prozent präsentiert.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Bayer-Aktie.
