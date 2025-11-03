Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag nahe Vortagesniveau

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,94 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Bayer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,94 EUR. Bei 26,99 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 26,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,88 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 192.313 Aktien.

Bei 29,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,12 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 31,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,81 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Bayer.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

