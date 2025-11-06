Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag in Rot

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 26,35 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 26,35 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 26,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 808.094 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 11,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 30,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,112 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,81 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 10,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

