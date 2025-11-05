DAX24.040 +0,4%Est505.668 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.488 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1486 ±-0,0%Öl64,14 -0,3%Gold3.981 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Aktienentwicklung

Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Nachmittag

05.11.25 16:08 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 26,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
26,61 EUR 0,06 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 26,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 26,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 550.106 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,90 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,112 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,81 EUR an.

Am 06.08.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Am 10.11.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Oktober 2025 ein

Bayer-Aktie freundlich: Nach Niederlage im Fall Erickson werden weitere rechtliche Schritte geprüft

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen