Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 26,60 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 26,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 26,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 550.106 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,90 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,112 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,81 EUR an.

Am 06.08.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Am 10.11.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Aktie aus.

