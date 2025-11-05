Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Bayer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 26,59 EUR.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 26,59 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,50 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.624 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 44,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,81 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Bayer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

