LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 17,01 EUR.

Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,2 Prozent auf 17,01 EUR nach. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 17,00 EUR. Bei 17,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 251.641 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 99,47 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 16,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 1,35 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,83 EUR.

Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht. Am 17.03.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,555 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

