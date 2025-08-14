DAX 24.446 +0,3%ESt50 5.449 +0,3%Top 10 Crypto 16,70 -0,5%Dow 44.911 +0,0%Nas 21.711 +0,0%Bitcoin 101.862 +0,1%Euro 1,1684 +0,3%Öl 66,44 -0,7%Gold 3.339 +0,1%
LANXESS Aktie

Marktkap. 2,07 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
DZ BANK

LANXESS Halten

11:51 Uhr
LANXESS Halten
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
24,90 EUR 1,00 EUR 4,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess nach Zahlen und einem gesenkten Ausblick von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemiekonzern habe wie erwartet abgeschnitten und versuche, die Nachfrageschwäche mit Effizienzmaßnahmen abzufedern, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ab 2026 sei mit ersten positiven Impulsen aus dem geplanten Infrastrukturprogramm der Bundesregierung zu rechnen. Die At-Equity-Beteiligung Envalior könne ab dem 1. April 2026 veräußert werden. Damit könnten weitere Schulden zurückgeführt werden. Dies würde Lanxess in die Lage versetzen, Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswertes zu ergreifen./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

