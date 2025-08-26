DAX 24.040 +0,0%ESt50 5.397 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 -0,6%Dow 45.637 +0,2%Nas 21.705 +0,5%Bitcoin 95.958 +0,5%Euro 1,1680 +0,3%Öl 68,33 +0,8%Gold 3.418 +0,6%
LANXESS Aktie

LANXESS Aktien-Sparplan
24,46 EUR +0,06 EUR +0,25 %
STU
Marktkap. 2,16 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

JP Morgan Chase & Co.

LANXESS Underweight

21:16 Uhr
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
24,46 EUR 0,06 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess im Nachgang der Zweitquartalszahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Umsatz und den operativen Gewinn in den Jahren 2025 und 2026, unter anderem wegen einer schwachen Nachfrage, Währungseffekten sowie Preisdruck, der von chinesischer Konkurrenz ausgehe./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Underweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
24,48 €		 Abst. Kursziel*:
-14,22%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
24,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,15%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

21:16 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.25 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.25 LANXESS Buy Deutsche Bank AG
15.08.25 LANXESS Halten DZ BANK
15.08.25 LANXESS Buy Warburg Research
mehr Analysen

