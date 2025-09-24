LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von LANXESS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 22,54 EUR zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 22,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die LANXESS-Aktie bei 22,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,42 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 221.395 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,53 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 20,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,41 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,169 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 23,21 EUR angegeben.

Am 14.08.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je LANXESS-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,786 EUR fest.

