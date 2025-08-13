DAX 24.260 +0,3%ESt50 5.401 +0,2%Top 10 Crypto 17,07 +0,4%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 104.313 -1,0%Euro 1,1679 -0,2%Öl 65,92 +0,3%Gold 3.349 -0,2%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
LANXESS Aktie

LANXESS Aktien-Sparplan
23,24 EUR -1,26 EUR -5,14 %
STU
Marktkap. 2,11 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

Jefferies & Company Inc.

LANXESS Underperform

08:56 Uhr
LANXESS Underperform
LANXESS AG
23,24 EUR -1,26 EUR -5,14%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns sei etwas besser als erwartet, schrieb Chris Counihan in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz hingegen liege um sieben Prozent unter der Markterwartung./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
24,40 €		 Abst. Kursziel*:
-13,93%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
23,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,64%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:56 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.25 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
08.07.25 LANXESS Halten DZ BANK
02.07.25 LANXESS Buy Warburg Research
01.07.25 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

