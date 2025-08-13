LANXESS Aktie
Marktkap. 2,11 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns sei etwas besser als erwartet, schrieb Chris Counihan in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz hingegen liege um sieben Prozent unter der Markterwartung./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LANXESS Underperform
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
24,40 €
|Abst. Kursziel*:
-13,93%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
23,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,64%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
