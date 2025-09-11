DAX 23.698 +0,0%ESt50 5.391 +0,1%Top 10 Crypto 16,30 +1,2%Dow 45.923 -0,4%Nas 22.140 +0,4%Bitcoin 98.307 -0,1%Euro 1,1713 -0,2%Öl 67,49 +1,8%Gold 3.644 +0,3%
Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
BBVA Aktie

16,25 EUR +0,07 EUR +0,43 %
STU
16,15 EUR -0,46 EUR -2,74 %
LSE
Marktkap. 92,92 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

RBC Capital Markets

BBVA Outperform

17:46 Uhr
BBVA Outperform
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
16,25 EUR 0,07 EUR 0,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Das Übernahmeangebot der spanischen Großbank für Banco Sabadell sei grundsätzlich ausreichend attraktiv für die Aktionäre des Konkurrenten, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Um eine niedrige Annahmequote zu vermeiden, dürfte BBVA das Angebot aber noch nachbessern./niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
16,15 €		 Abst. Kursziel*:
8,39%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
16,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,69%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

17:46 BBVA Outperform RBC Capital Markets
11.09.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
05.09.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.25 BBVA Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

