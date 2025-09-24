LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Mittag gestärkt

LANXESS im Fokus

Die Aktie von LANXESS zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 22,64 EUR.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 22,64 EUR. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,70 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 80.385 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 20,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 10,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,169 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,21 EUR je LANXESS-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 14.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,63 Prozent verringert.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass LANXESS ein EPS in Höhe von 0,786 EUR in den Büchern stehen haben wird.

