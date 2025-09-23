LANXESS Aktie News: LANXESS fällt am Mittwochmittag tief
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von LANXESS. Das Papier von LANXESS befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,2 Prozent auf 22,36 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 7,2 Prozent auf 22,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 22,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,20 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 384.590 Aktien.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,210 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 23,50 EUR angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 14.08.2025. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,68 Mrd. EUR gelegen.
LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,990 EUR je LANXESS-Aktie.
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|09:21
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:06
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:06
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|15.09.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|26.08.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
