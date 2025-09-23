LANXESS Aktie News: Anleger setzen LANXESS am Mittwochnachmittag unter Druck
Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,6 Prozent auf 22,52 EUR.
Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 6,6 Prozent auf 22,52 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 22,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,20 EUR. Zuletzt wechselten 628.486 LANXESS-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 50,67 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,210 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,50 EUR je LANXESS-Aktie aus.
Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,990 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.
