LANXESS Aktie
Marktkap. 2,22 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Underperform" belassen. Im Verlauf des Jahres seien die Ergebnisausblicke europäischer Chemieproduzenten im Schnitt ein gutes Stück gesunken, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Mit Blick auf die Konsensprognosen für 2025 habe das die Risiken minimiert. Im zweiten Halbjahr richte sich der Blick nun aber bereits auf das kommende Jahr, und hier gebe es erneut das Risiko rückläufiger Annahmen für den Sektor. Lanxess benötige 2026 ein sehr starkes Wachstum, um die Konsensschätzungen zu erreichen./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 10:00 / ET
Zusammenfassung: LANXESS Underperform
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
25,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
25,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
