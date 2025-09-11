Merck Aktie News: Merck gibt am Freitagmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 107,20 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 107,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 106,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,15 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 33.743 Aktien.

Am 13.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,26 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

