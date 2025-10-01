Merck Aktie News: Merck bricht am Mittwochmittag nach oben aus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,9 Prozent auf 115,90 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 5,9 Prozent im Plus bei 115,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 116,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 201.765 Stück.

Am 18.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 168,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 45,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Mit Abgaben von 13,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 148,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

