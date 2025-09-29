Merck Aktie News: Merck am Nachmittag höher
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 108,70 EUR zu.
Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 108,70 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 108,85 EUR. Bei 106,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 77.872 Merck-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 168,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (100,70 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 148,71 EUR an.
Merck veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,40 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 5,26 Mrd. EUR, gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
