Merck Aktie News: Merck am Montagmittag gesucht

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 107,60 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 107,60 EUR zu. Die Merck-Aktie legte bis auf 108,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.913 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.10.2024 markierte das Papier bei 168,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 36,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,41 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,71 EUR je Merck-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,81 Prozent verringert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,33 EUR je Aktie belaufen.

