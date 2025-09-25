Merck Aktie News: Merck steigt am Freitagnachmittag

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 106,55 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 106,55 EUR zu. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 107,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.545 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 168,25 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,91 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Merck-Aktie mit Overweight

Merck-Aktie rutscht ab: Kai Beckmann wird ab Mai 2026 CEO

Aktien von Merck und Siemens fester: Gemeinsame KI-gestützte Wirkstoffentwicklung wird vertieft