Merck Aktie News: Merck steigt am Freitagnachmittag
Die Aktie von Merck zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 106,55 EUR.
Um 15:52 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 106,55 EUR zu. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 107,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.545 Merck-Aktien umgesetzt.
Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 168,25 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,91 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie aus.
Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
