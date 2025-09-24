Merck Aktie News: Merck verliert am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 106,15 EUR nach.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 1,8 Prozent auf 106,15 EUR nach. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 105,20 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 107,65 EUR. Bisher wurden heute 181.191 Merck-Aktien gehandelt.

Bei 168,25 EUR erreichte der Titel am 18.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 36,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 5,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je Merck-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,71 EUR an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,33 EUR je Aktie belaufen.

