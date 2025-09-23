Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 108,50 EUR ab.
Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 108,50 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 108,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 90.983 Merck-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (168,25 EUR) erklomm das Papier am 18.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 55,07 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je Merck-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie aus.
Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 5,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Aktien von Merck und Siemens fester: Gemeinsame KI-gestützte Wirkstoffentwicklung wird vertieft
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingebracht
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
